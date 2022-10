W Gorzowie nowe markety otwierają się... dzień po dniu. Aldi otwarte, czas na Netto

Druga połowa października to dobry czas dla miłośników zakupów. Na dwóch gorzowskich osiedlach powstały bowiem dwa nowe markety spożywcze. W środę 19 października swój pierwszy sklep w Gorzowie otworzyła sieć Aldi. Został on uruchomiony w byłym Komforcie u zbiegu ul. Piłsudskiego i Chłopickiego. Z kolei w czwartek 20 października otwiera się market Netto. Powstał on w sąsiedztwie otwartej niecały rok temu restauracji McDonald’s - pomiędzy ulicą Myśliborską a ul. Londyńską na osiedlu Europejskim. Otwarcie Netto zaplanowane zostało na 8.00.

Nowy market Netto jest już szóstym w Gorzowie sklepem tej duńskiej sieci. Został on stworzony w formacie 3.0. Co to oznacza?

- Format dyskontu oznacza szereg dogodnych rozwiązań, dzięki którym zakupy będą wygodne i przyjemne. W sklepie pojawią się kasy samoobsługowe, które nie tylko zwiększą komfort klientów, ale i ułatwią oraz przyspieszą zakupy - informuje Adrianna Dekielińska z firmy IdPR. - Format 3.0 to także poszerzenie asortymentu świeżych warzyw i owoców oraz odpiekane na miejscu pieczywo. Wnętrze Netto to liczne drewniane akcenty, prostota i estetyka nawiązująca do skandynawskiego stylu - dodaje A. Dekielińska.

Czytaj również:

Gorzów. Kolizje samochodów z tramwajami to już plaga! W tym roku były już 23 zderzenia!