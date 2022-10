Cały ryneczek zajadał się zupą dyniową. Jak zrobić "niebo w gębie"?

- Hmm... To było pyszne. Nie gotowałam jeszcze dyniowej zupy, dlatego przyjechałam, by wziąć na nią przepis. Teraz sama spróbuję ją ugotować. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić ją podobnie - mówiła nam w środę 19 października Stanisława Bednarska z Bogdańca. Była pierwszą osobą, która spróbowała zupy z dyni. To potrawa, która była główną atrakcją odbywającego się wczoraj na gorzowskim ryneczku Festiwalu Dyni i Chryzantemy.