I ty możesz zostać Gesslerową! Wystarczy, że skosztujesz zupę z dyni!

- To będzie prawdziwa bitwa na jesienne smaki! W środę 19 października na ryneczku odbędzie się coroczny Festiwal Dyni i Chryzantemy. W tym czasie do kulinarnej walki stanie dwóch wyjątkowych szefów kuchni, Dawid Szkudlarek i Kamil Tużnik, którzy wraz z zespołem, czyli uczniami z gorzowskiego Gastronomika, ugotują zupę dyniową według własnych przepisów - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji.

Czyja zupa okaże się bardziej przypadająca do gustu, a właściwie - do podniebienia, wskażą sami gorzowianie. Każdy, kto przyjdzie na ryneczek Jerzego będzie bowiem mógł być jury konkursu. Wystarczy, że zechce spróbować zupy.

- Przed każdym ze stanowisk do gotowania będą stały pojemniki do głosowania, do których degustujący będą wrzucać piłeczki, w zależności od oceny walorów smakowych dania. Wygra zupa z większą liczbą piłeczek, czyli którą lepiej ocenią mieszkańcy - mówi dyrektor Liberkowska.