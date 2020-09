W Gorzowie przy ul. Śląskiej mają bajoro zamiast podwórka

Pan Stanisław mieszka przy ul. Śląskiej 79. Ale problem dotyczy całego bloku, który liczy trzy klatki. Obok jest taki sam budynek. I ma dokładnie takie samo bajoro jak sąsiedni blok. Bo pomiędzy tymi dwoma budynkami jest wjazd na podwórko, które leży znacznie niżej niż ulica. I to ten wjazd podczas ulewy zmienia się w rwący potok. A na dole, z tyłu budynków tworzą się bajora niemal na całej szerokości. Sięgają do samego budynku.

Deszczówka zalewa piwnice

– Kiedy remontowali ulicę i chodniki, to odpływ rynien zostawili przy samym budynku – mężczyzna pokazuje dykty popodstawiane pod rynny. Sam je tam układał, żeby woda spływała na chodnik a nie od razu na ściany i cokół wokół bloku. – Ale co z tego, że płynie na chodnik, jak z chodnika wszystko leci na nasze podwórko? - S. Czernicki pokazuje wielkie bajoro z tyłu jego bloku.

Pod budynkiem obok też są wielkie kałuże. – Już wysychają, bo ostatni deszcz był dwa dni temu. Ale było jeszcze gorzej. Dotąd woda stała – mężczyzna pokazuje mur kilka centymetrów nad ziemią. W budynku od strony podwórka są drzwi do piwniczek. Ludzie podmurowali sobie przed nimi progi, żeby zatrzymywały wodę. – Kto nie ma, ten po ulewie piwnice ma zalaną – pokazuje podmoczone drzwiczki bez progu w sąsiednim bloku.