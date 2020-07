W gorzowskim szpitalu prace idą pełną parą. Nowy OIOM może być szybciej, niż planowano

Będzie tam sala na 32 stanowiska do chemioterapii, trzy gabinety lekarskie, dwa zabiegowe oraz poczekalnia dla 50 pacjentów. Dlaczego powstaje taki pododdział? Bo dziś już, to jest normą. – Zdaniem specjalistów, pacjenci powinni przychodzić do szpitala tylko na czas podawania leków. A resztę powinni spędzać z bliskimi w swoich domach. Dlatego zależy nam, żeby mogli te leki przyjmować w bardzo dobrych warunkach – mówi R. Surowiec.

Do tej pory gorzowska lecznica chemioterapię podaje na jednym z poddziałów Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii. Jest tam zaledwie 14 stanowisk dla chorych. To znacznie za mało.

Budowa całości będzie kosztował ok. 5 mln zł. 3 mln zł, to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Całość prac przy budowie pawilonu, gdzie będzie się mieścił m.in. OIOM ma kosztować 44 mln zł. Nowe skrzydło zgodnie z harmonogramem będzie gotowe do kwietnia przyszłego roku. Budynek będzie miał trzy piętra i będzie połączony z już istniejącymi. Powierzchnia użytkowa powstającego budynku, to ponad 2,3 tys. m. kw.

A już jesienią przyszłe mamy będą mogły przygotować się do porodu w nowym budynku szkoły rodzenia. Będzie to budynek po byłej pralni szpitalnej. - W nowej szkole rodzenia ma być trzy razy więcej miejsca, niż do tej pory. W sumie na potrzeby szkoły będzie przeznaczone prawie 140 m kw. Z czego większość, to będzie sala dydaktyczna - .cieszy się Wioletta Gębicz, koordynator szpitalnej Szkoły Rodzenia w Gorzowie.