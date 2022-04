W Lubuskiem działają już Wojskowe Centra Rekrutacji. Czym się zajmują?

Resort obrony chce w jeszcze większym stopniu ułatwić ochotnikom drogę do wojska. Służyć temu ma reforma tak zwanych terenowych organów administracji wojskowej. Nowe przepisy zakładają utworzenie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z siedzibą w Warszawie, które ma koordynować pracę zamiejscowych oddziałów uruchomionych w dotychczasowych Wojewódzkich Sztabach Wojskowych. W Lubuskiem taki zamiejscowy oddział znajduje się w Zielonej Górze.

To nie jest tylko wymiana szyldów i pieczęci, ale budowa nowoczesnej struktury, której głównym zadaniem będzie rekrutacja do służby w wojsku. Jednym z głównych założeń nowej ustawy o obronie ojczyzny jest zwiększenie liczebności wojska, dlatego musimy ukierunkować nasze działania na pozyskiwanie nowych kandydatów do służby - mówi płk Grzegorz Dyrka, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze.