W Lubuskiem powstają kolejne MOP-y. Będzie też pierwsza stacja dla aut elektrycznych

Co zrobić, aby podróż autostradą lub drogą szybkiego ruchu była bezpieczna? Eksperci nie mają wątpliwości. Musimy nauczyć się planować przerwę w podróży. Temu służą miejsca obsługi podróżnych, czyli specjalnie wydzielone tereny przy drogach, wyposażone w parkingi oraz infrastrukturę zapewniającą możliwość odpoczynku. Na lubuskim odcinku trasy S3, który liczy ponad sto siedemdziesiąt kilometrów długości, obecnie działa pięć par MOP-ów. Znajdują się w Lisinach, Raculi, Kępsku, Popowie i Marwicach.

Każdy z tych punktów wyposażony jest w parking zarówno dla samochodów osobowych, ciężarowych jak i autobusów, toaletę, miejsce do wypoczynku, plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną. Na części z nich są również stacje paliw oraz restauracje. Na terenie MOP-ów znajdują się również stanowiska do kontroli pojazdów, czyli zatoczki do kontroli wraz z wnęką na wagi, z których korzystają najczęściej inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Celno-Skarbowej - mówi rzeczniczka zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska.