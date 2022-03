W Teatrze Osterwy szykują "Balladynę". To będzie premiera na Międzynarodowy Dzień Teatru.

- Słowacki nie ukrywał, że wzorował się na wielkich tekstach Szekspira i mamy tu wiele bezpośrednich odniesień czy do „Makbeta”, do „Snu nocy letniej”, „Hamleta” czy nawet „Romea i Julii”. Chciałbym, by widzowie powiedzieli na końcu spektaklu, że to jest taka „Balladyna” z Szekspira - mówił we wtorek 15 marca Paweł Paszta. W gorzowskim Teatrze Osterwy reżyseruje on właśnie „Balladynę” - napisany 188 lat temu dramat Juliusza Słowackiego. Spektakl swoją premierę ma mieć w sobotę 26 marca, a więc za półtora tygodnia.