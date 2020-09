Wszystko, co musisz wiedzieć o koronawirusie - czy można się zakazić dwa razy? Kto zakaża się najczęściej?

- Zrozumienie tego fenomenu jest bardzo istotne. Część osób postrzega koronawirusa wyłącznie jako chorobę lekką, wręcz bezobjawową. Natomiast inni postrzegają go jako coś bardzo groźnego, co zabija. Efekt jest taki, że część ludzi żyje w świecie sprzeczności. A okazuje się, że choroba ma dwa oblicza: ludzi młodych i ludzi starszych - tłumaczy dr n. med. Paweł Grzesiowski.

- Kiedy mija okres pierwszej fazy, czyli zakażenia górnych dróg oddechowych, w drugiej fazie rozwija się ciężkie zapalenie płuc, a w trzeciej fazie dochodzi do wielonarządowej odpowiedzi zapalnej i uszkadzane są takie narządy jak: płuca, serce, mózg, płuca, nerki, wątroba - tłumaczy immunolog.

Czy można zakazić się koronawirusem dwa razy?

- Czy można zakazić się koronawirusem dwa razy? - to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Ludzie zastanawiają się, czy jeśli zakażą się raz i wyzdrowieją, to będą już później całkowicie bezpieczni.

- Wszystko wskazuje na to, że po kilku miesiącach można będzie być nosicielem wirusa ponownie, ale na razie jedyny przypadek opisany z Hong Kongu był bezobjawowy. Można więc powiedzieć, że to nie chorowanie drugi raz, tylko jest to ponowne zakażenie, ale jednak odporność nabyta przy pierwszym zakażeniu chroni przed ciężkim przebiegiem - tłumaczy dr n. med. Paweł Grzesiowski.