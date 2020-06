- Rusza kampania „PoznajMy Gorzów na nowo”. To działanie, które ma promować Gorzów… w Gorzowie, zachęcić mieszkańców, by jeszcze lepiej poznali miasto, zobaczyli ile się zmieniło, poznali Gorzów od nowa i odkryli go dla siebie - czytamy na stronie gorzowskiego magistratu.

Kamapnię tworzy kilka haseł umieszczonych na zielonych billboardach, citilightach oraz słupach ogłoszeniowych. Przekaz jest prosty: rusz na miasto, poznaj Gorzów! Jedna kampania, kilka haseł Jakie hasła tworzą nową akcję promocyjną? PoznajMY Gorzów na nowo

ChodźMY do parku

ChodźMY nad Kłodawkę

ChodźMY nad Wartę

ChodźMY na Murawy

ChodźMY na rower

ChodźMY na Stary Rynek