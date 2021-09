Adaś liczy na Stalową Rodzinę. Wasza odzież z kąta szafy może pomóc chłopcu

- Każdy z nas ma w domu ciuchy, których już nie używa albo koce czy inne tekstylia, które nie są mu już przydatne. Każdy z nas robi porządki w szafach, więc te wszystkie rzeczy można przekazać na szczytny cel, na pomoc dla Adasia - mówi Tomasz Michalski, dyrektor Stali Gorzów. W najbliższy piątek (24 września) na stadionie im. Edwarda Jancarza odbędzie się finał Stalowego Szafowania. To akcja polegająca na zbiórce odzieży i innych tekstyliów, które później zostaną sprzedane, a dochód ze sprzedaży trafi na leczenie 2-letniego Adasia Kosa.

Dwulatek cierpi na zespół Crouzona, czyli chorobę genetyczną, która powoduje m.in. że rosnący mózg kształtuje czaszkę tylko tam, gdzie to jest możliwe. Poza tym u dzieci chorych na zespół Crouzona pojawia się podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, co może doprowadzić do najgorszego... Aby Adasia przed tym ustrzec, już w 2019 r. przeprowadzona została operacja powiększenia czaszki.