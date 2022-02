AZS AJP Gorzów musiał wygrać wysoko, by grać o medale i... wygrał! Jest czwórka na młodzieżowych mistrzostwach Polski

Sytuacja w grupie ułożyła się tak, że przed ostatnim meczem w tej fazie gorzowianki musiały odnieść zwycięstwo z AZS-em Poznań różnicą jedenastu punktów, by awansować do strefy medalowej. Za to poznanianki, chcąc wejść do półfinału, musiały nie przegrać z naszymi akademiczkami nie więcej niż szesnastoma "oczkami". Skończyło się więc na... czternastu na korzyść AZS-u z Gorzowa, ale biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń na parkiecie, trudno zarzucić którejś z ekip, że dogadały się przed spotkaniem co do ostatecznego wyniku.

Ten był bardziej rezultatem świetnej pogoni AZS AJP, który niestety od początku musiał gonić poznański AZS. Na szczęście skutecznie, dzięki czemu w 1/2 finału mistrzostw kraju kandydatki do tytułu, bo za taki jest uznawany Enea AZS AJP, wygrywa swoją grupę i w starciu o finał zmierzy się z zespołem, który zajął drugie miejsce w drugiej z grup. W sobotę półfinał, w niedzielę albo finał, albo mecz o trzecią lokatę.