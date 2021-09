Bank Żywności w Gorzowie ma nowy samochód do transportu jedzenia. Auto było bardzo potrzebne!

Dotychczas Bank Żywności w Gorzowie dysponował kilkoma większymi pojazdami służącymi do przewożenia darów. Na wyposażeniu znajdują się między innymi furgony-chłodnie przeznaczone do transportu ładunków, którym normalna temperatura nie wystarcza, czyli na przykład mięsa, ryb czy warzyw. Brakowało tu jednak mniejszego, a zarazem szybszego i bardziej mobilnego auta.

Potrzebujemy transportu do wielu rzeczy. Przede wszystkim do tego, żeby odbierać produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia od producentów i hurtowników. I tu przydają się chłodnie zapewniające odpowiednią temperaturę żywności, która najszybciej się marnuje. Ale potrzebowaliśmy też pojazdu służącego między innymi do szybkiego i sprawnego rozwożenia darów do zaprzyjaźnionych organizacji pomocowych - mówi Krystyna Rogacewicz, dyrektor Banku Żywności w Gorzowie.