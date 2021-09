Będzie linia z Górczyna na Piaski. Mieszkańcy będą (nie)zadowoleni?

- Nowa linia 128 zacznie funkcjonować od poniedziałku 20 września. Autobusy będą przewozić pasażerów z pętli Piaski przy ulicy Kazimierza Wielkiego, potem pojadą ulicą Puszkina, Wyszyńskiego do przystanku Górczyńska - na wysokości dawnego Tesco - poinformował w czwartek 16 września Mateusz Wiktorowski z wydziału gospodarki komunalnej i transportu publicznego.

Tak, tak. To nie pomyłka. Linia 128 dojedzie tylko do ul. Górczyńskiej. Nie wjedzie zatem na Manhattan, na którym mieszka co szósty gorzowianin.

Jaki będzie rozkład?

- Autobusy linii 128 będą kursowały wyłącznie w dni robocze z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych w szkołach w godzinach szczytu porannego od godz. 7.20 do godz. 9.28 oraz w godzinach szczytu popołudniowego od godz. 13.30 do godz. 16.53. Autobusy będą jeździły z częstotliwością około 25 minut - dodawał M. Wiktorowski.