Będzie nie tylko boisko na Europejskim! Radni zwiększyli listę inwestycji w 2022

Na osiedlu Europejskim w końcu będzie boisko, a przy ul. Estkowskiego powstanie pierwszy w mieście zielony przystanek. W przyszłym roku w Gorzowie będzie więcej inwestycji niż planowano.

375,68 mln zł - tyle dokładnie pieniędzy zapisano w przyszłorocznym budżecie miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne. To o ponad 20 mln zł więcej niż zakładał przedstawiony kilka tygodni wcześniej plan.

Pierwotnie miasto chciało zrealizować w przyszłym roku 75 inwestycji (ich listę przedstawiliśmy TUTAJ). Ostatecznie będzie ich o kilkadziesiąt więcej. Lista autopoprawek do budżetu - przyjętych w środę przez radnych - w dziale „wydatki majątkowe” zawiera aż 73 pozycje. Część z nich dotyczy zwiększenia pieniędzy na zapowiadane inwestycje, ale w wielu przypadkach mowa jest o inwestycjach, o których urzędnicy wcześniej nie mówili. Co zatem planuje w przyszłym roku zrobić dodatkowo miasto?

W oczy rzuca się co najmniej kilka inwestycji, których domagali się wcześniej mieszkańcy czy radni. Powody do radości powinny mieć dzieci (i ich rodzice) z osiedla Europejskiego. Pamiętacie, gdy wczesną wiosną zawstydziły one dorosłych, bo same stworzyły sobie prowizoryczne boisko, o którym wcześniej nikt nie pomyślał? Urzędnicy wzięli to sobie do serca i w przyszłorocznym budżecie zapisali 50 tys. zł na budowę boiska z prawdziwego zdarzenia.

Odnotować chcemy także plany budowy pierwszego w mieście zielonego przystanku. Tak nazywa się przystanek, gdzie wiata jest miejscem do posadzenia np. kwiatów (mogą one rosnąć na dachu czy na ściance bocznej przystanku).

Zaczerpnięty z podlaskich Siemiatycz pomysł prawie trzy lata temu rzuciła radna Paulina Szymotowicz. Miasto już wtedy zapowiadało, że do pomysłu wróci po rewitalizacji parków. I tak też się dzieje. Zielony przystanek ma powstać przy Estkowskiego. Zapisano na niego 40 tys. zł.

Zadowoleni powinni być także miłośnicy drzew. W ostatnim głosowaniu na budżet obywatelski był pomysł na nasadzenia drzew w centrum miasta. Na ostatniej prostej przegrał on jednak w głosowaniu z terenem do ćwiczeń dla fanów motoryzacji. Radni Kocham Gorzów przekonali więc prezydenta do tego, by pomysł nasadzeń i tak dopisać do przyszłorocznego budżetu (330 tys. zł). Tak samo zrobili też w sprawie modernizacji stadionu przy ul. Olimpijskiej (w budżecie zapisano 240 tys. zł na dokumentację).

Będzie też kilka dodatkowych inwestycji drogowych. Do budżetu miasta na 2022 dopisano też przebudowę al. Konstytucji 3 Maja (400 tys. zł), przebudowę ul. Baczyńskiego na os. Staszica (350 tys. zł), czy przebudowę ul. Srebrnej na Górczynie (80 tys. zł). Zmodernizowany ma zostać także chodnik przy pl. Grunwaldzkim (55 tys. zł).

A co oprócz tego? Poprawi się też infrastruktura przyszkolna. Obok Szkoły Podstawowej nr 21 ma powstać boisko „Stadionowe Piaski" (249 tys. zł). Zmodernizowane mają zostać też schody prowadzące do IV Liceum Ogólnokształcącego (100 tys. zł, z których część pójdzie też na modernizację gabinetów). Z kolei obok Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na os. Staszica powstanie plac zabaw „Mały Mistrz" (ma kosztować 316 tys. zł).

