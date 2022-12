Bobry atakują w centrum Gorzowa! Zjadły drzewka posadzone... w listopadzie

We wtorek 13 grudnia nasz reporter zauważył, że jednego z posadzonych drzewek brakuje. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno rosło, zostały tylko paliki, które je podtrzymywały. Poprosiliśmy więc gorzowskich urzędników, by ustalili nam, co się stało z drzewem. W Gorzowie każdej wiosny giną sadzone wówczas bratki, złodzieje regularnie kradną też fajerkę, która jest częścią pomnika Szymona Giętego. - Może więc i drzewko padło łupem złodziei? - zastanawialiśmy się w redakcji.