Bociany szaleją! W Gorzowie padł rekord urodzeń!

Dotychczas z reguły rodziło się siedmioro dzieci w ciągu 24 godzin (szpital liczy dobę od 7.00 do 7.00 dnia następnego, a więc w takich godzinach jak dyżury). Tymczasem od 7.00 we wtorek do 7.00 w środę urodziło się aż 12 dzieci. Sześć dziewczynek i sześciu chłopców.

- Żartujemy sobie, że to pewnie efekt pełni i tego różowego księżyca, który był tamtej nocy – śmieje się Agnieszka Wiśniewska, rzecznik szpitala.