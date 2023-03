Ci kapłani dbają o to, by służba Bogu była piękna. Gorzowska Kapituła Katedralna ma 50 lat!

- Do kapituły byli brani doktorzy, proboszczowie wielkich parafii, a ja? Ja wtedy byłem młokos. Miałem ledwie 39 lat. Wytrwałem w niej pół wieku – mówił nam w poniedziałek ks. kan. Tadeusz Szewczyk. Jest jedynym żyjącym jeszcze kapłanem, który został powołany do pierwszej Gorzowskiej Kapituły Katedralnej. Jej uroczysta instalacja odbyła się 6 marca 1973. W tym roku mija więc 50 lat od tamtego wydarzenia. Członkowie dzisiejszej kapituły zgromadzili się więc w katedrze na nieszporach, a później na uroczystej sesji.

Czym jest kapituła katedralna?

- Kapituła to zespół kapłanów ustanowionych do pomocy biskupowi diecezjalnemu. To kapłani, którzy dbają o piękno służby Bożej w kościele katedralnym lub kolegiackim. Chodzi o to, żeby w tym kościele służba Boża była sprawowana częściej, uroczyściej o żeby Słowo Boże oraz sakramenty były obficiej szafowane – tłumaczył przed uroczystymi obchodami bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.