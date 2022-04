Ci kapłani obchodzą jubileusze. Kto jest księdzem już 65 lat?!

Dlaczego jubileusze kapłańskie są obchodzone w Wielki Czwartek? Bo tego dnia w Kościele wspomina się ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Księża będą przyjmować życzenia od wiernych przy okazji czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej, bo to zwykle jest okazja do tego, by podziękować im za pracę duszpasterską. Jubilaci będą jednak wspominać swoje święcenia kapłańskie także w katedrze. W czwartek o 10.00 odprawiana będzie w niej Msza Krzyżma, na którą zaproszeni są wszyscy kapłani pełniący posługę na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a szczególnie duchowni obchodzący w bieżącym roku swoje kapłańskie jubileusze.