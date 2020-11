Cmentarze otwarte. Gorzowianie ruszyli na groby bliskich

Już przed południem na cmentarz przy ul. Żwirowej wybierały się setki mieszkańców. Doskonale widać to choćby po autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Pod cmentarz dojeżdżają trzy linie autobusowe (105, 111 i 132). Autobusy są „bisowane”, a gdy podjeżdżają przed nekropolię, z obu pojazdów wychodzą dziesiątki mieszkańców. Pełne samochodów są także parkingi przy pierwszej i drugiej bramie. Trzeba mieć sporo szczęścia, by trafić na wolne miejsce.

- W piątek było wszystko wysprzątane, dziś przyszłam z małymi grabkami i okazały się za małe. Musiałam cofnąć się do głównej alei i skorzystać z większych - mówiła nam we wtorek przed południem Halina Szmalc, którą spotkaliśmy, gdy porządkowała groby.

O tym, że gorzowianie wyruszyli na cmentarz świadczyć mogą stelaże na narzędzia ogrodnicze (grabie, szczotki, wiadra), które stoją przy głównej alei. We wtorkowe przedpołudnie stelaże stały puste. Jedne grabie miała właśnie pani Halina.

- Przyszłam wcześniej, bo już nie mogłam się doczekać, by wybrać się na cmentarz. Jestem tu bardzo często - mówiła nam gorzowianka.