Co się stało, że tramwaje pojadą w sobotę krótszą trasą? Jarosław Miłkowski

W sobotę 21 maja od 4.30 do 14.00 nie będą kursowały tramwaje od Zakładu Energetycznego do ul. Dowgielewiczowej. To dlatego, że trzeba naprawić torowisko na ul. Podmiejskiej.