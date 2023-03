Co zrobią w I etapie północnej obwodnicy Gorzowa? Gdzie będzie ścieżka, a gdzie ekran dźwiękochłonny? Jarosław Miłkowski

To ma być najważniejsza inwestycja drogowa najbliższych kilku lat! Łącznie ma mieć 4,04 km i powstać do końca grudnia 2027. Teraz przyszedł czas na to, by zaczęła się urzeczywistniać. Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłosiły właśnie przetarg na pierwszy etap północnej obwodnicy miasta.