Czesław Ganda honorowym obywatelem Gorzowa. Jest 18. osobą z takim tytułem

- Ten tytuł to dostrzeżenie mojej pracy w Gorzowie. Mieszkam tu od 1968 r., tutaj pracuję i jestem związany z działaniami kulturotwórczymi. Myślę, że one wpisały się jakoś w pejzaż artystyczny miasta - mówił nam tuż przed uroczystą sesją rady miasta Czesław Ganda. To 75-letni działacz kulturalny, który w tym roku został wyróżniony tytułem honorowego obywatela Gorzowa.

- Byłem zaskoczony przyznaniem tego tytułu. Dla mnie ważne było, że osoby, z którymi współpracuję, są zadowoleni, że coś osiągnęli. Wiele zespołów, z którymi współpracowałem, osiągało laury - przyznawał w rozmowie z nami Cz. Ganda.