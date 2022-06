Czy w Gorzowie jest gang złodziei kratek kanalizacyjnych?

Choć na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się nieco śmieszna, gorzowscy urzędnicy zastanawiają się, czy w mieście nie grasuje - jak sami to określają - gang kratkowych złodziei.

- W Gorzowie giną kratki na wpustach do ulicznej kanalizacji deszczowej. Kradzieże nie są pojedynczymi incydentami. Ktoś stworzył sobie źródło dochodu - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Kratka kosztuje prawie 5 tys. zł

- Przestępstwa nasiliły się w czerwcu, najczęściej dzieje się to podczas weekendu. W ostatni weekend kratki skradziono na ulicach Okólnej i Zielonej. W poprzedni weekend kratki zginęły na ulicach: Niemcewicza, Nowej, Sułkowskiego i Warszawskiej. Sprawa jest poważna przede wszystkim dlatego, że niezabezpieczone wpusty stwarzają zagrożenie życia i zdrowia dla korzystających z dróg - dodaje rzecznik magistratu. Ciepiela informuje także, że każda skradziona kratka wiąże się ze sporą stratą materialną. Koszt wymiany kratki od kanalizacji deszczowej to bowiem prawie 5 tys. zł.

- Kratki muszą trafiać do punktów skupu złomu, dlatego urząd miasta prosi właścicieli takich skupów o niesprzyjanie popełnianiu przestępstw, które zagrożone są karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - mówi Wiesław Ciepiela.

Sprawę kradzieży kratek urzędnicy zgłosili już na policję. Poprosili ją też o zwiększenie patroli i wszczęcie postępowania. O to samo poproszono też strażników miejskich.