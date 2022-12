Do świątecznego tramwaju w Gorzowie będzie można wsiąść bez biletu. Kiedy będzie kursował?

„Świąteczny tramwaj z kolędami” będzie kursował w trzy przedświątecznie niedziele.

Na jego pokładzie będzie można posłuchać kolęd i muzyki świątecznej - mówi Marcin Pejski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W pierwszą z niedziel - 4 grudnia - kolędy w tramwaju będą śpiewać przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kiedy będzie można ich posłuchać?

Tramwaj będzie kursował na trasie linii nr 2. Z pętli na Wieprzycach odjedzie on o: 15.25, 16.38, 17.55, natomiast z pętli na Piaskach o: 15.58, 17.10, 18.28. Przejazd będzie darmowy.

Kolejny raz „Świąteczny tramwaj z kolędami” wyjedzie na trasę 11 grudnia, a następnie 18 grudnia. Ale nie będzie to jedyna okazja, by poczuć w tramwaju klimat zbliżającego się Bożego Narodzenia.