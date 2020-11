Gorzów: chodziliście do „Dwudziestki”? To może mamy Was na zdjęciach sprzed lat?

Dwudziestka była budowana w latach 80. Stanęła na skraju (wtedy) młodego osiedla. Jej wielkie otwarcie miało miejsce 17 lutego 1986 r. Dobrze liczycie! To oznacza, że w przyszłym roku placówka będzie obchodziła 35. urodziny.

Klasowe zdjęcia ze szkolnej kroniki

Przy okazji dopiero co zakończonej rozbudowy placówki pogrzebaliśmy w naszym redakcyjnym archiwum i przygotowaliśmy dla Was galerię wyjątkowych zdjęć. To fotografie m.in. z kronik szkolnych. Pokazują, jak wyglądały pierwsze lata funkcjonowania szkoły i prezentują jej ówczesnych uczniów: na klasowych zdjęciach.

Łatwo policzyć, że widoczne na starych fotografiach Kasie, Basie, Ole i ich koledzy to dziś dorośli ludzie, których dzieci – kto wie! – też już chodzą do szkoły. Może nawet też do SP20?

Koniecznie przejrzyjcie galerię. Liczymy, że spotka Was tam wiele miłych, może też wzruszających, niespodzianek.