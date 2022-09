Gorzów kajakami stoi? Przyjdź na spotkanie z Anną Puławską i innymi medalistami mistrzostw świata oraz Europy i przekonaj się

Anny Puławskiej z AZS AWF Gorzów chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To wicemistrzyni olimpijska w K-2 500 m (wraz z wieloletnią zawodniczką akademickiego klubu z Gorzowa Karoliną Nają) z Tokio oraz brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w K-4 500 m z Japonii. W obecnym sezonie poolimpijskim wydaje się, że podopieczna klubowego trenera Marka Zachary jest w jeszcze wyższej formie. Najpierw dwukrotnie triumfowała w Pucharze Świata w czwórce, a następnie dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium w ww. konkurencjach na mistrzostwach świata w kanadyjskim Halifaksie. W sierpniu odbywały się też mistrzostwa Europy, w niemieckim Monachium, gdzie studentka ZWKF w Gorzowie, filii AWF w Poznaniu była chyba w jeszcze wyższej dyspozycji, bo nie dość, że dwa razy zawisł na jej szyi złoty krążek za dwójkę i K-4 na dystansie pół tysiąca, to do tego sama w K-1 500 m była najlepsza.