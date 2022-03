Gorzów. Którzy artyści dostali stypendia twórcze artystyczne?

- Wciąż poszerzające się grono gorzowskich artystów to powód do dumy. Tu stawiają pierwsze kroki, a później w kraju i na świecie przynoszą rozgłos i estymę dla miasta. Jestem dumny, że mamy tak wybitnych stypendystów – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Na tegoroczne stypendia artystyczne w budżecie miasta zaplanowano kwotę 100 tysięcy zł. Stypendium wynosi od 1 tys. do 12 tysięcy zł.