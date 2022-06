Gorzów. Miasto rozmawia z koleją o nowych połączeniach i inwestycjach

Gorzów stara się o poprawę infrastruktury kolejowej w naszym regionie, a tym samym o zwiększenie liczby połączeń. Upomina się też o likwidację niedogodności, jakie regularnie pojawiają się w kursowaniu pociągów dalekobieżnych łączących Gorzów m.in. z Trójmiastem. W tej sprawie wiceprezydent Iwona Olek pod koniec zeszłego tygodnia rozmawiała z przedstawicielami PKP InterCity. To spółka, która odpowiada za połączenia kolejowe w kraju, więc w jej interesie jest też lobbowanie za polepszeniem połączeń w rejonie Gorzowa.

Jedną z ważniejszych spraw, o których władze Gorzowa rozmawiały z PKP IC jest łącznica kolejowa w Kostrzynie, która miałaby połączyć linię 203 (z Gorzowa) z linią 273 (do Szczecina). Dzięki temu w końcu można byłoby stworzyć bezpośrednie połączenie między obydwoma miastami wojewódzkimi. Dziś z Gorzowa do Szczecina można dojechać, z przesiadką, w ponad 120 minut. Po przebudowie i budowie łącznicy podróż mogłaby wynosić około 100 minut. Prace miałyby się odbyć w tej perspektywie unijnej, czyli do 2027 roku.