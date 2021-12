Gorzów. Stadion Warty nie dla piłkarzy. Będzie protest?

Piłka też tu miała być

Urzędnicy podjęli taką decyzję, choć wcześniej zapowiadali, że piłkarze będą mogli wrócić na Krasińskiego. O tym, że położony nad Kłodawką stadion ma służyć i lekkoatletom, i piłkarzom, wielokrotnie też pisaliśmy w GL. Co się zatem stało, że teraz decyzja jest inna? - Stadion lekkoatletyczny w prawie 30 procentach jest dofinansowany z pieniędzy ministerstwa sportu, które przyznało środki na ten cel z rekomendacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zarówno bieżnia, jak i inne elementy stadionowej infrastruktury będą zbudowane z komponentów najwyższej klasy stosowanych na obiektach klasy światowej. To powoduje, że dbanie o stan gorzowskiego kompleksu lekkoatletycznego musi być obiektem najwyższej troski - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Tłumaczy, że do takiego podejścia obliguje sprawa dofinansowania.

- Zobowiązuje ono miasto do utrzymania odpowiedniego stanu obiektu przez minimum pięć lat. Odstąpienie od tych zobowiązań mogłoby zostać ocenione jako przejaw niegospodarności i wywołać skutki prawne. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, należy uznać, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie pozostawienie stadionu wyłącznie do dyspozycji klubów i środowisk związanych z lekkoatletyką. Opinię tę podzielają również gorzowscy radni wchodzący w skład komisji sportu. Do dyspozycji gorzowskich klubów piłkarskich, rozgrywających mecze ligowe, będzie stadion przy ul. Olimpijskiej.

Szok w klubie

- Przed przebudową stadionu przy ul. Krasińskiego byłem na tak. Byłem za tym, żeby był to obiekt i do lekkiej atletyki, i do piłki nożnej. Pamiętam, że nawet była zmiana projektanta, aby boisko piłkarskie się zmieściło. Teraz dowiadujemy się, że z Krasińskiego mamy się wynosić na stałe. Przecież to jest tak, jakby ktoś miał wejść do domu starszych ludzi - bo Warta istnieje przecież od 1945 - i powiedzieć, że mają się oni wynosić, bo ten ktoś będzie teraz tu mieszkał. To tak jakby wejść z jakąś dyscypliną na stadion przy ul. Śląskiej i powiedzieć: „Od teraz żużla już tu nie będzie” - mówi dalej Pakuła. W jego głosie słychać rozgoryczenie. - Przed laty przekonałem ówczesnego prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, żeby w miejscu stadionu nie robić blokowiska, dbaliśmy o stadion, dbamy o szkolenie dzieci i młodzieży, a teraz taki numer! Z pisma, które otrzymaliśmy z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie wynika, iż stadion ma być tylko lekko atletyczny. Związek lekkoatletyczny wyraził również nadzieję, że uda się bezproblemowo i bez szkody dla żadnej z dyscyplin wypracować lokalnie porozumienie w przedmiotowej sprawie - dodaje prezes Warty.

Pakuła również uwagę, że stadiony lekkoatletyczno-piłkarskie są w Barlinku, Międzyrzeczu, Słubicach czy Witnicy. - W Zielonej Górze też nie ma przeszkód, by Lechia rozgrywała swoje mecze ligowe na stadionie lekkoatletycznym - mówi prezes.