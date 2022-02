Gorzów. Zabytkowy budynek poczty nadal szuka nowego właściciela

To prawdziwa okazja

Zabytkowy gmach o powierzchni użytkowej wynoszącej prawie 5 tysięcy metrów kwadratowych w całości należy do jednej z firm telekomunikacyjnych. Ta wystawiła go na sprzedaż niecałe dwa lata temu. Wówczas chciała za niego prawie 18 milionów złotych. Chętni się nie znaleźli, dlatego w ubiegłym roku budynek ponownie poszedł pod młotek. Tym razem propozycja była bardziej atrakcyjna, bo nieruchomość wyceniono na 10 milionów. Budynkowi nie brakowało też dodatkowych atutów - atrakcyjnego położenie, ale również ciekawego wyglądu. A ta charakterystyczna kamienica to prawdziwa architektoniczna perełka! Wszytsko to sprawiło, że zainteresowani nabyciem gmachu w końcu się pojawili. Ale ostatecznie na zakup się jednak nie skusili, bo budynek wciąż jest do kupienia. I to za "jedyne" 5 milionów złotych.