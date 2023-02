Hospicjum w Gorzowie ma nową dyrektorkę. Jakie ma plany? |ROZMOWA

Jak zaczęła się pani przygoda z hospicjum?

Gdy byłam dyrektorem Szkoły Podstawowej w Baczynie, poznałam Karolinę Kapałczyńską, która była w niej przewodniczącą rady rodziców. Wspólnie zaczęłyśmy organizować akcje charytatywne. Nasze imprezy sukcesywnie się rozkręcały i zaczęłyśmy organizować kolacje charytatywne na rzecz hospicjum. W ten sposób od wiosny 2022 byłyśmy w stowarzyszeniu Hospicjum św. Kamila, a od września zeszłego roku w zarządzie hospicjum.

Po co właściwie jest hospicjum?

Rodzina nie zawsze jest w stanie sprawować profesjonalną opiekę nad chorym. Przychodzi więc taki moment, kiedy dochodzi się do ściany i rozkłada ręce. Oznacza to, że ktoś musi porzucić pracę, by na co dzień sprawować opiekę nad chorym. Hospicjum może w takich sytuacjach pomóc.