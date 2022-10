Jacek Wójcicki o "złotym pociągu": - Rozmawiamy z dwiema-trzema firmami

Od tygodnia w Gorzowie mówi się w zasadzie o jednym. Miasto otrzymało 250 mln zł rządowego dofinansowania na dozbrojenie terenów inwestycyjnych oraz północną obwodnicę miasta. Do czego można przyrównać ten sukces?

- To sukces niebywały. Przy pozyskiwaniu gruntów w północno-zachodniej części miasta, czyli tym terenie, na który jest dofinansowanie, mówiliśmy, że jest to „złoty pociąg”. Teraz jest to załadowanie tego „pociągu” do pełna złotem.

Pozyskanie gruntów przy ul. Mironickiej, które miało miejsce kilka lat temu, dało nam możliwości, a dziś te możliwości wypełniamy szansami. Tymi szansami będzie uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Dla nas - dla Gorzowa, nie było do tej pory inwestycji, która tak mocno stawiałaby na gospodarkę. Uzbrojenie terenów i poprawa układu komunikacyjnego, czyli m.in. północna obwodnica Gorzowa, pozwoli nam na niebywały rozwój miasta. Dla nas te tereny są skarbem, który przez lata będzie dawał nam bardzo pozytywny rezultat.