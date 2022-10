Gorzów. Podatek od nieruchomości pójdzie w górę? O ile więcej zapłacimy?

O ile mają wzrosnąć stawki?

Ta opłacana najczęściej, bo przez mieszkańców bloków i domów ma wzrosnąć z obecnych 0,77 zł za metr kwadratowy do 0,86 zł. Będzie więc o 9 groszy większa. To oznacza, że kto zajmuje mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych, ten zapłaci w skali roku o niecałe 5 złotych więcej niż obecnie, a więc 43 złote zamiast 38,50 zł. Więcej wyniosą też podatki, które będą musiały zapłacić firmy. Stawka od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ma wzrosnąć z obecnych 25,64 zł za metr kwadratowy do 28,67 zł. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 100 metrów kwadratowych roczna opłata wzrośnie więc o ponad 300 złotych.