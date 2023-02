Jak wygląda dziś lubuski rynek pracy? Czego możesz się bać, a co daje nadzieję?

- Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z pogłębiającym się rynkiem pracownika, ale nie mieliśmy tylu wyzwań, z jakimi musimy borykać się dzisiaj. Wtedy było wiadomo, że jeśli nastawimy się na pracowników z Ukrainy, na pewno będzie lżej. Dzisiaj ta sytuacja jest bardziej skomplikowana – mówi Violetta Panasiuk-Strzyżewska, prezes Audit HR, gorzowskiej firmy zajmującej się rekrutacją pracowników. W ostatni weekend stycznia przedstawiła, jak wygląda sytuacja na lubuskim rynku pracy.

Pracodawcy wciąż szukają pracowników

W porównaniu z poprzednimi latami w naszym regionie jest coraz mniej ofert pracy. Na koniec listopada zeszłego roku we wszystkich lubuskich urzędach pracy było ich 1 821. Dla porównania: rok wcześniej było ich ponad 3 tys., a w listopadzie 2018 – ponad 4 tys. - Liczba ofert pracy zmniejsza się, ale nie na tyle, żeby powiedzieć, iż pracodawcy nie poszukują pracowników. Oni dalej ich szukają – mówi V. Panasiuk-Strzyżewska.

Firmy poszukają pracowników, bo bezrobocie w naszym regionie jest coraz niższe i w zasadzie „kosmetyczne”. Jeszcze dwa lata temu stopa bezrobocia wynosiła 6,1 proc. i był to taki sam odsetek jak w Polsce. Teraz stopa bezrobocia jest nawet niższa niż w kraju. W listopadzie wynosiła 4,3 proc. (przy 5,1 proc. w Polsce). W Gorzowie było to tylko 2,2 proc., a w Zielonej Górze – 2,5 proc.

- Nie można na razie liczyć, że popyt na pracowników wypełnią bezrobotni – mówi Panasiuk-Strzyżewska. Podkreśla jednak, że sytuacja może się w tym roku zmienić: - Do końca 2022 „toczyła się kula śnieżna”. 2023 jest znakiem zapytania – mówi. Bezrobocie może więc wzrosnąć.