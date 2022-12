Jeden bilet na autobusy, tramwaj i pociąg? Taka ma być rewolucja w Gorzowie i okolicy

Jeden bilet na wszystkie środki transportu, wspólne rozkłady jazdy i jednolita numeracja wszystkich linii w Gorzowie i szerokich okolicach. Tak ma być najpóźniej do 2030 r.

Transport publiczny w Gorzowie oraz dziewięciu okolicznych gminach czeka prawdziwa rewolucja! Tak wynika z Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. Urzędnicy pracują nad nim od wielu miesięcy, teraz jest on właśnie konsultowany z mieszkańcami.

Miejski Obszar Funkcjonalny, to nic innego jak teren kilku gmin, które wzajemnie na siebie oddziałują. Gorzów tworzy ten obszar z pięcioma przyległymi gminami: Bogdańcem, Deszcznem, Kłodawą, Lubiszynem i Santokiem oraz z dalej położonym Kostrzynem, Skwierzyną, Strzelcami Krajeńskimi i Witnicą. To właśnie mieszkańcy tych dziewięciu gmin przyjeżdżają do Gorzowa do szkoły, do pracy czy na zakupy. Zdarza się też, że to gorzowianie wiążą swoje życie zawodowe z którąś z tych gmin.

Ludzie przesiądą się z samochodów?

Chęć poprawy życia oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej (m.in. dążenie do redukcji pojazdów spalinowych) sprawiają, że najpóźniej do 2030 na obszarze złożonym z Gorzowa i dziewięciu gmin ma dojść do sporych zmian dotyczących transportu.

Dziś z samochodu korzysta 56 proc. mieszkańców Gorzowa i okolic (pozostali wybierają transport publiczny, rower lub spacer). Urzędnicy chcą jednak, by w ciągu kilkunastu lat z samochodów korzystała mniej niż połowa mieszkańców. By jednak tak się stało i zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej czy podmiejskiej, chcą uczynić transport publiczny bardziej przyjaznym. Co w związku z tym chcą zmienić?