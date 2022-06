Jest akt oskarżenia o śmiertelne potrącenie czterolatka. Co grozi sprawcy wypadku?

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ul. Armii Polskiej z ul. 30 Stycznia.

10 października 2021 po południu kierowca chevroleta, który - według świadków - jechał z dużą prędkością ul. Armii Polskiej, uderzył w inne auto i odbił się od niego, z impetem wpadając na przejście dla pieszych przez ulicę 30 Stycznia. Samochód śmiertelnie potrącił 4-letniego chłopca, który czekał na przejściu z ojcem. Kierowca auta oddalił się z miejsca wypadku. Został zatrzymany na drugi dzień. Za kierownicą chevroleta, który potrącił 4-latka, siedział 38-letni Krystian K.

Choć mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, śledztwo trwało kilka miesięcy, bo prokuratura musiała dłużej poczekać na wyniki badań krwi (to dlatego, że laboratoria robiły badania testów covidowych). Potrzebna była też opinia biegłego psychiatry.

W piątek 24 czerwca prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krystianowi K.