Kiedy w Gorzowie najczęściej zachodzi się w ciążę? Ty też urodziłaś w tym miesiącu? Jarosław Miłkowski

Styczeń to miesiąc, w którym panie z Gorzowa i okolic najczęściej rodzą swoje potomstwo. Za to najrzadziej do poczęcia dochodzi w marcu. Na sali porodowej najluźniej jest więc w grudniu.