110-tysięczny Gorzów? To już przeszłość! W ciągu roku ubyły tysiące mieszkańców

107 928 - tylu zameldowanych na stałe mieszkańców Gorzów miał w ostatnią sobotę, czyli 31 grudnia 2022. To najniższa liczba mieszkańców od... 1981 roku. A tempo wyludniania się miasta wciąż jest stałe. Z Gorzowa ubywa średnio ok. 200 osób miesięcznie. Tak było kilka lat temu (pisaliśmy o tym w tekście: Gorzów wyludnia się w ekspresowym tempie. W 2067 roku nie będzie w mieście nikogo? ). Tak było też w zeszłym, czyli w 2022 roku.

Dwanaście miesięcy temu, czyli 31 grudnia 2021, w Gorzowie na pobyt stały zameldowanych było 110 246 osób. Z kolei jeszcze rok wcześniej, czyli 31 grudnia 2020, gorzowian było 112 270. Przy takim tempie wyludniania się, Gorzów nie będzie już 100-tysięcznym miastem, za niewiele ponad trzy lata. Szacujemy, że stanie się to w jakiś ciepły miesiąc 2026 roku. Tym samym Gorzów utraciłby miano stutysięcznika po 47 latach. Poziom 100 tysięcy mieszkańców Gorzów osiągnął 24 kwietnia 1979, a stutysięcznym gorzowianinem była dziewczynka o imieniu Marta.

Zgonów więcej niż urodzeń

Dlaczego Gorzów się wyludnia? Jednym z powodów jest to, że liczba zgonów jest znacznie wyższa od liczny urodzeń. W zeszłym, czyli w 2022 roku, zmarło 1444 gorzowian, natomiast urodziło się 657 dzieci, które zostały mieszkańcami miasta.

Przy okazji podkreślmy: to liczba mieszkańców. W zeszłym roku w Gorzowie urodziło się bowiem 1438 dzieci. Ponad połowa z nich to jednak potomstwo par spoza miasta, a rodzi się ono w Gorzowie, bo... tu jest szpital.