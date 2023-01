Będzie rewolucja na skrzyżowaniu Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Żwirowej i Słowiańskiej!

Skrzyżowanie tych czterech ulic to od kilku lat jedno z najczęściej korkujących się miejsc w mieście. W godzinach szczytu przeklinają je i kierowcy, i pasażerowie autobusów MZK. W godzinach porannych sznureczek samochodów tworzy się na ul. Roosevelta. Po południu nawet kilka minut zajmuje dojechanie do skrzyżowania ulicą Kosynierów Gdyńskich. A z kolei na Słowiańskiej korek potrafi się zrobić nawet w weekend.

Trzy pasy na wlotach

Najważniejszą zmianą będzie takie przebudowanie zbiegu tych ulic, by na każdej z nich przed wjazdem na skrzyżowanie były trzy pasy.

Dziś takie rozwiązanie jest już na ul. Roosevelta. Po zmianach po trzy pasy będą także na dojazdach z pozostałych trzech ulic. W każdym przypadku jeden z nich będzie do skrętu w lewo, drugi do jazdy na wprost, a trzeci do skrętu w prawo.

Pewnie zastanawiacie się, jak mają tam powstać trzecie pasy, skoro dziś są tylko dwa...?

W korkach na ul. Słowiańskiej stoi niekiedy nawet kilkadziesiąt samochodów. Google Street View

Przy wlocie na skrzyżowanie z ul. Słowiańskiej zrobione to ma być kosztem zwężenia wysepki rozdzielającej jezdnie, a w przypadku Kosynierów Gdyńskich i Żwirowej - kosztem tzw. pasów zanikających.