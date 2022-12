Kierowcy pojadą dwiema jezdniami ul. Zawackiej i ul. Łukasińskiego w Gorzowie

- W czwartek 15 grudnia około godz. 14.00 wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 22 planuje udostępnić dla ruchu ulicę Zawackiej od ronda Gdańskiego do ronda przy ul. Łukasińskiego - poinformował w środę miejski inżynier ruchu Rafał Krajczyński.

- Ruch będzie odbywał się dwoma jezdniami ul. Zawackiej, zgodnie z docelowym układem. W rejonie skrzyżowań jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu, tak jak to ma miejsce np. na ul. Górczyńskiej, przed rondem Gdańskim - mówi R. Krajczyński. - Otwarta dla ruchu kołowego zostanie również jezdnia wschodnia ul. Łukasińskiego, do ronda Sybiraków. Tym samym ruch na ul. Łukasińskiego odbywał się będzie dwoma jezdniami, zgodnie z docelową organizacją ruchu. Na rondzie Sybiraków przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu - dodaje miejski inżynier ruchu.