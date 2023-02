Koniec pobłażania. W Gorzowie posypią się kary dla tych, którzy nie segregują śmieci

Odbiór odpadów segregowanych od właścicieli domów jednorodzinnych nie nastręcza wielkich trudności. Tu z segregacją wielkiego problemu nie ma, bo każdy wie, że ewentualne nieprawidłowości łatwo będzie wykryć i przypisać konkretnemu właścicielowi posesji. Inaczej wygląda segregowanie odpadów w budownictwie wielorodzinnym.

Tam jest ogromna anonimowość. Mieszkańcy często zrzucają winę na brak altan lub na to, że one nie mają ograniczonego dostępu tylko dla lokatorów. Niektórzy tłumaczą, że w altanach jest ciemno, więc kiedy wieczorem wychodzą wyrzucić śmieci, to trudno im trafić do odpowiedniego pojemnika. Segregacja na zabudowach wielorodzinnych rzeczywiście jest trudna - mówi Katarzyna Szczepańska, dyrektor Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie.