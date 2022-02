Gdzie wyrzucić potłuczoną szklankę albo maseczkę? W Gorzowie podpowie wyszukiwarka

W Gorzowie - podobnie jak w innych polskich miastach - obowiązuje zasada segregacji śmieci do pięciu pojemników. Problem w tym, że czasami trudno jednoznacznie określić, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad.

Wiele osób wciąż ma problem z zasadami segregacji i często po prostu nie wie, gdzie niektóre śmieci powinny trafić i czy trzeba dzielić je na części i wyrzucać do osobnych pojemników. Ostatnio zadzwoniła do nas jedna z mieszkanek, która bardzo przykłada się do segregacji i zastanawiała się, co zrobić z folią, w którą była zapakowana kupiona przez nią wędzona ryba. Podobne wątpliwości budzą też zużyte opakowania po lekach lub stare płyty kompaktowe - mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie.