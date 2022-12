Kornelia Lesiewicz też morsuje i zachęca innych do morsowania! Oto zdjęcia morsów z Kłodawy, ale nie tylko

Co powiedziała "GL" mistrzyni Europy juniorek, wicemistrzyni świata w tej kategorii wiekowej w biegu na 400 m czy też seniorska brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy 4x400 m? - Było fajnie, bo... nie było aż tak zimno - śmiała się Lesiewicz, po czym dodała: - Jeśli nikt nie ma żadnych przeciwwskazań [takich jak dla przykładu niewydolność naczyń żylnych - przyp. red.] i nigdy nie próbował tego rodzaju aktywności, to jak najbardziej zachęcam do morsowania. Bo nie jest to takie złe, jak się o tym mówi. Tylko oczywiście przed samym morsowaniem trzeba się odpowiednio rozgrzać.

Kornelia Lesiewicz została morsem

Jak? Choćby tak, jak pokazuje to na zdjęciach sprzed morsowania rezerwowa w sztafetach 4x400 m na igrzyskach olimpijskich w Tokio. A co na temat morsowania mówił jej nowy trener Zbigniew Król, z którym przygotowuje się do sezonu? - Pytałam trenera, co sądzi o morsowaniu, bo ważne jest dla mnie jego zdanie również w kwestii aktywności, które nie dotyczą stricte treningu biegowego. I trener uważa, że morsowanie to bardzo dobry pomysł pod względem regeneracji i dobrze wpływa na ukrwienie - stwierdziła Lesiewicz, która zanużyła się w święta Bożego Narodzenia w wodzie, wraz z klubowym kolegą Łukaszem Klimczakiem.

Morsy z Lubuskiego Instagram Kornelii Lesiewicz

Bądź więc jak Kornelia, i Łukasz, i... zacznij morsować! Tak jak robią to od lat morsy z Kłodawy czy Pszczewa. Ich też znajdziecie na zdjęciach.