Ksiądz Profesor po skończeniu 50 lat przebiegł... 50 maratonów. I to tylko w jeden rok!

Ksiądz nie ma żony, nie musi dbać o to, by się kobiecie przypodobać i mieć piękne wspaniałe mięśnie. Po co zatem ksiądz biega?

Kiedyś, gdy ważyłem ponad 100 kg i w rzeczywistości chciałem zrzucić kilogramy, to odpowiadałem, że chcę w głowie różne sprawy sobie poukładać i bieganiem załatwić problem zmęczenia, a nawet przepracowania. Dla kogoś, kto dużo siedzi przed komputerem - a tak jest u mnie, bo pracuję też naukowo, więc dużo siedzę - był to sposób urozmaicenia dnia. Gdy jednak z dziesięć lat temu zrobiłem habilitację, byłem tak zmęczony - i psychicznie, i fizycznie - że czułem się starym i zmęczonym człowiekiem. Pewnego wiosennego dnia powiedziałem sobie jednak, że muszę coś z tym zrobić i poszedłem biegać.

Dużo ksiądz wtedy, za pierwszym razem, przebiegł?

Po 200 metrach myślałem, że wyląduję na OIOM-ie [śmiech]. Z każdym kolejnym razem dystans jednak sobie wydłużałem. Dziś więc nie silę się na odpowiedź, dlaczego to robię, bo biegam dla samego biegania. Jeszcze całkiem niedawno przeczytałem w „L’Osservatore Romano” krótką wypowiedź papieża w odniesieniu do Międzynarodowego Dnia Sportu. Papież Franciszek powiedział: „Róbcie tak, żeby sport zachował swoją cechę bezinteresowności”, czyli żeby uprawiać sport dla samego sportu. I dziś jest to dla mnie przeważający argument. Choć oczywiście wiążą się z tym korzyści: lepiej się czuję, jestem radośniejszy. No i ważę nieco mniej niż 80 kg [śmiech].