Lokator nie pali się do spłaty. 56 rodzin z ponad 100 tys. zł długu za mieszkanie

Po dwuletnim programie oddłużeniowym zaległości za mieszkania socjalne i komunalne... wzrosły z 58,8 mln do 64,6 mln zł. Zamiast spłacać dług za mieszkanie, ludzie wolą... kupić telefon.

- Dłużnicy, pomimo wpadania w spiralę zadłużenia, nie wykorzystali stworzonych warunków. Nie mają oni motywacji do podejmowania zmian w swoim życiu. Nie szanują zajmowanych mieszkań. Posiadane środki przeznaczają na zaspokojenie swoich potrzeb - zakup dóbr bieżących, np. sprzętu gospodarstwa domowego, telefonu komórkowego lub telewizora - informuje Mirosława Szulc, inspektor referatu mieszkaniowego. Na potrzeby radnych sporządziła ona raport dotyczący programu oddłużeniowego dla osób, które mieszkają w lokalach należących do miasta.

Program trwał dwa lata (2020-2021). Dawał on kilka możliwości restrukturyzacji zadłużenia, m.in. umorzenie 50 proc. zaległości pod warunkiem rozłożenia drugiej części długu na raty czy umorzenia całości długu pod warunkiem oddania mieszkania.

Co przyniósł program? Długi czynszowe są... jeszcze wyższe niż przed wejściem w życie programu. 31 stycznia 2020 długi wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynosiły 58,835 mln zł, natomiast na koniec grudnia 2021 było to już 64,619 mln zł.

- Bez wątpienia program przyniósł również korzyści. W ramach zawartych ugód odzyskano często nieegzekwowalne należności czynszowe w wysokości 651,8 tys. zł - czytamy w raporcie dotyczącym programu oddłużeniowego. Wysokość zadłużenia objętego ugodą wyniosła 4,126 mln zł.

Zadłużenie? Ponad 100 tysięcy!

Gorzów ma 5 527 lokali komunalnych. Co najmniej dwumiesięczne zaległości mają najemcy około co piątego z nich. Na koniec zeszłego roku zadłużonych było bowiem 1208 gospodarstw. Co trzecie z ich miało dług do 5 tys. zł. Ale aż 56 gospodarstw miało długi sięgające... powyżej 100 tys. zł!

Z ponad 1,2 tys. zadłużonych gospodarstw długi spłacają lub spłacili najemcy z co szóstego mieszkania. Owszem, zawarto 272 ugody, ale 78 z nich zostało rozwiązanych. Motywację do spłacania długu miało więc 194 gospodarstw.

Dlaczego mimo programu oddłużeniowego nie udało się zatrzymać przyrostu zadłużenia? Jak czytamy w raporcie, wpływ na to miał m.in. wymiar naliczonych odsetek (w 64,6 mln zł to aż 24,1 mln zł), podwyższenie stawki czynszu (w 2020 wzrosła ona z 4,41 zł do 7,81 zł za mkw.). Nie bez znaczenia była też pandemia i „ustawa covidowa”, która wstrzymywała wykonywanie eksmisji.

Innym też rośnie

Gorzów nie jest jedynym miastem, które miało program oddłużeniowy. W różnych częściach miasta przynosił on różne efekty. W Kaliszu, gdzie jest 4,3 tys. lokali komunalnych zadłużenie spadło z 61,7 mln do 58,7 mln zł. We Włocławku, gdzie jest 4 tys. lokali komunalnych, zadłużenie w ciągu roku wzrosło z 71,3 mln do 73,8 mln zł. Czytaj również:

