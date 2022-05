Masz fotowoltaikę na dachu? Powinieneś mieć też specjalną naklejkę!

Fotowoltaika groźna dla ratownika

Od kilku lat w całym kraju trwa boom na fotowoltaikę. Ta cieszy się sporym zainteresowaniem firm czy instytucji, ale na montaż paneli słonecznych decyduje się także coraz więcej osób prywatnych. Pokryte nimi dachy to widok nie tylko znany, ale wręcz popularny. Strażacy podkreślają, że prawidłowo zamontowana instalacja nie stanowi zagrożenia, ale jeśli już dojdzie do jakiegokolwiek pożaru, to jej gaszenie może być niebezpieczne dla ratowników.