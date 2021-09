Mieszkańcy będą mieli prąd z dachu. Spółdzielnia montuje panele słoneczne na blokach w Gorzowie

Prace cały czas trwają

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczyn jest największą spółdzielnią w Gorzowie. W swoich zasobach ma w sumie 250 budynków, w których znajduje się ponad 9 tysięcy mieszkań. Do końca tego roku na dachach większości bloków pojawią się słoneczne elektrownie. Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury. To montaż kabli, przewodów i rozdzielnic elektrycznych na klatkach schodowych.

Panele czekają na montaż

Na części bloków zainstalowane zostały już także specjalne oprawy do paneli. Pojawiły się one między innymi na budynkach przy ulicach Batalionu Zośka, Czereśniowej, Kościuszki oraz Edelmana i Ireny Sendlerowej. Niebawem będą układane na kolejnych obiektach i dopiero po zakończeniu tego etapu spółdzielnia przystąpi do najważniejszej części inwestycji, czyli montażu samych paneli fotowoltaicznych na dachach.