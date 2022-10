Mniej pieniędzy na inwestycje dla samorządów? Gorzów już protestuje!

MOF Gorzowa, do którego wcześniej należało miasto i cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok w ostatnich kilku latach się powiększył. Dołączyły do niego: gmina Lubiszyn, Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, Witnica oraz Kostrzyn nad Odrą. - Nasi partnerzy byli zachęcani przez urząd marszałkowski, a zapisy w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wskazywały, że powinnyśmy powiększać MOF-y - dodawała wiceprezydent Iwona Olek.

Kasy o połowę mniej

- Obecnie trwają ostatnie prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym. W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy, że kwota na nasz powiększony z pięciu do dziesięciu samorządów MOF ma wynosić 35,5 mln zł na 224 tys. mieszkańców. Jednak w poprzedniej perspektywie nasz MOF liczył 156 tys. mieszkańców i mieliśmy do dyspozycji 50 mln euro. To jest duża dysproporcja, z którą trudno nam się zgodzić. Tym bardziej, ze RPO jest wyższe niż w poprzedniej perspektywie - mówiła I. Olek. - Poprzednio w programie było 806 mln euro, obecnie jest 915 mln euro. W zeszłym roku przedstawiliśmy urzędowi marszałkowskiemu nasze potrzeby. To były konkretne projekty w takich obszarach jak termomodernizacja, rewitalizacja, ścieżki rowerowe, transport publiczny. Opiewały one na ponad 1 mld złotych. 35,5 mln euro na dziesięć samorządów jest dla nas nie do przyjęcia - dodawała I. Olek.