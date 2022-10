Motocykliści kończą sezon. W Gorzowie była wielka parada stalowych rumaków!

Ryk silników i świetna atmosfera

W samo południe motocykliści na swoich stalowych rumakach wyruszyli w trasę po mieście. Z bulwaru skręcili na most Staromiejski, a następnie przejechali ulicami Grobla i Zieloną, by dojechać do mostu Lubuskiego, przez który dotarli do ronda Santockiego. Następnie jechali ulicami: Podmiejską, Pomorską, aleją Ruchu Młodzieży Niezależnej, Piłsudskiego do ronda Górczyńskiego, na którym kawalkada zawróciła i ulicą Piłsudskiego dojechała do alei ks. Andrzejewskiego. Dalej parada biegła ulicami: Roosevelta, Słowiańską, Myśliborską, aleją Konstytucji 3 Maja, Sikorskiego, po czym motocykliści wrócili na ulicę Nadbrzeżną. Jak wyglądał przejazd? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.